В Арбитражном суде Пермского края проходит эвакуация
Причина — задымление в одном из помещений
Во вторник, 11 мая, в 10:20 в Арбитражном суде Пермского края сработало оповещение об эвакуации. Всех сотрудников и посетителей вывели из здания.
Причиной эвакуации стало задымление в одном из помещений суда. Уже через 10 минут людей стали впускать обратно.
Напомним, 22 апреля также пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей Арбитражного суда Пермского края из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Информация не подтвердилась.
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