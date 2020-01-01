В Арбитражном суде Пермского края проходит эвакуация Причина — задымление в одном из помещений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 11 мая, в 10:20 в Арбитражном суде Пермского края сработало оповещение об эвакуации. Всех сотрудников и посетителей вывели из здания.

Причиной эвакуации стало задымление в одном из помещений суда. Уже через 10 минут людей стали впускать обратно.

Напомним, 22 апреля также пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей Арбитражного суда Пермского края из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Информация не подтвердилась.





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