В Арбитражный суд поступило сообщение о бомбе 

Была проведена эвакуация

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арбитражный суд

  Константин Долгановский

В Перми утром 22 апреля пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей Арбитражного суда Пермского края. Об этом сообщает портал 59.RU. 

Причиной эвакуации якобы стало анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. По данным издания, перерыв в работе суда продлился 15 минут. В настоящее время Арбитражный суд работает в прежнем режиме.

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