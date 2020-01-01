В Арбитражный суд поступило сообщение о бомбе Была проведена эвакуация Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми утром 22 апреля пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей Арбитражного суда Пермского края. Об этом сообщает портал 59.RU.





Причиной эвакуации якобы стало анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. По данным издания, перерыв в работе суда продлился 15 минут. В настоящее время Арбитражный суд работает в прежнем режиме.





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