Елена Синица
ПГНИУ вернулся к очному обучению
Тем не менее ограничительные меры в вузе продолжают действовать
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Начиная со вторника, 11 мая, все студенты Пермского классического университета возвращаются к очному формату обучения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Тем не менее отмечается, что на территории университета продолжат действовать ограничительные меры в связи с угрозой распространения COVID-19.
В частности, в кампусе требуется пользоваться защитными масками и санитайзерами, а также соблюдать социальную дистанцию.
Ранее к офлайн-обучению также вернулись учащиеся Пермского «политеха», института культуры и ПГГПУ, часть студентов медицинского университета.
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