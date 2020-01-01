Елена Синица ПГНИУ вернулся к очному обучению Тем не менее ограничительные меры в вузе продолжают действовать Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная со вторника, 11 мая, все студенты Пермского классического университета возвращаются к очному формату обучения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Тем не менее отмечается, что на территории университета продолжат действовать ограничительные меры в связи с угрозой распространения COVID-19.





В частности, в кампусе требуется пользоваться защитными масками и санитайзерами, а также соблюдать социальную дистанцию.





Ранее к офлайн-обучению также вернулись учащиеся Пермского «политеха», института культуры и ПГГПУ, часть студентов медицинского университета.

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