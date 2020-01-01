Елена Синица В марте все студенты ПНИПУ вернутся к очному обучению Но в аудиториях смогут собираться не более 50 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Начиная с 9 марта все студенты Пермского политеха вернутся к контактной аудиторной работе. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Согласно приказу, в вуз вернутся все курсы всех форм обучения. Исключением станут занятия с потоком более 50 студентов. Они продолжатся в дистанционном режиме.

Напомним, ранее с 1 марта к контактной аудиторной работе вернутся студенты выпускных курсов Пермского политеха очно-заочной и заочной форм обучения.

Кроме этого, с 15 февраля в ПНИПУ к очному обучению вернулись студенты первых курсов бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Кроме этого, ранее в вузе уже вернулись к очному обучению магистранты второго года обучения, четвёртые курсы бакалавриата и пятые курсы специалитета. Также с 8 февраля вышла часть студентов ПГНИУ: бакалавры первого и четвёртого курсов, студенты специалитета первого и пятого курсов, все студенты магистратуры и студенты выпускного курса колледжа профессионального образования. В малых группах очно обучаются первые и вторые курсы ПГМУ.

В Пермском институте культуры к традиционному формату обучения вернулись третьи и четвёртые курсы всех уровней подготовки очной и очно-заочной форм обучения. Студенты ПГГПУ очной и очно-заочной форм обучения также учатся в очной форме, в группах до 30 человек.

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