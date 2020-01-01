Сергей Данилов Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения остановки на женщину Поделиться Поделиться Твитнуть

Ветер опрокинул остановку на ул. Мильчакова

Следственный комитет России

Следственным отделом по Дзержинскому району Перми следственного управления СКР по Пермскому краю по результатам проведённой процессуальной проверки по факту причинения травм женщине во время падения остановочного павильона возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), отмечают следователи.

По версии следствия, в результате допущенной неустановленными должностными лицами департамента транспорта администрации Перми халатности при содержании и ремонте остановочного павильона «Ул. Вильвенская» (из города), установленного у дома на ул. Мильчакова, 4, 1 мая этого года в дневное время указанный остановочный павильон упал на проходившую рядом 45-летнюю женщину, в результате чего потерпевшей причинены телесные повреждения различной степени тяжести, сообщают в ведомстве.

Следователями изъята интересующая следствие документация, проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор доказательств и установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Расследование уголовного дела продолжается.

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