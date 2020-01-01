Экс-министр здравоохранения Прикамья назначена замглавы ведомства Оксана Мелехова избавилась от приставки «и. о.» Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший министр здравоохранения региона Оксана Мелехова утверждена в должности заместителя главы ведомства Анастасии Крутень, передаёт URA.RU со ссылкой на краевой минздрав.

Напомним, Оксана Мелехова работала руководителем минздрава Прикамья с 2018 года. В ноябре 2020 года в министерском кресле её заменила Анастасия Крутень, до этого руководившая городской больницей им. Гринберга

Экс-министр осталась работать в ведомстве на должности заместителя главы минздрава. В новой должности Оксана Мелехова курировала работу лечебных учреждений.

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