Елена Лодыгина журналист Оксана Мелехова вернулась в краевой минздрав Бывший министр здравоохранения теперь занимает должность заместителя Анастасии Крутень Поделиться Поделиться Твитнуть

Оксана Мелехова

Константин Долгановский

Оксана Мелехова, которая в ноябре покинула должность министра здравоохранения Пермского края, вернулась на должность заместителя министра здравоохранения. Об этом сообщают источники «Нового компаньона».

В минздраве она заняла должность заместителя, где ранее работал Михаил Суханов, 15 декабря он был назначен главврачом городской клинической больницы им. Тверье. В новой должности Оксана Мелехова будет курировать работу лечебных учреждений.

Оксана Мелехова возглавляла министерство здравоохранения Пермского края с 2018 года. Сначала — в статусе исполняющей обязанности, в феврале 2019 года она была назначена на должность министра здравоохранения. До прихода в минздрав работала главным врачом городской поликлиники №2.

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