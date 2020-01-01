Главврачом больницы им. Тверье назначен Михаил Суханов С 2019 года он работал заместителем министра здравоохранения Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сегодня представила коллективу нового главврача ГКБ им. М.А. Тверье. С 15 декабря на эту должность назначен бывший замминистра Михаил Суханов. Об этом сообщается на сайте больницы.

Напомним, Михаил Суханов перешёл в министерство в октябре 2019 года. Ранее он работал главным врачом больницы им. Вагнера в Березниках. Он является сыном известного кардиохирурга Сергея Суханова. В 2004 году он окончил ПГМА по специальности «лечебное дело», далее — интернатуру по хирургии в институте сердца. В 2006 году ездил в резидентуру в Израиль по сердечно-сосудистой хирургии, стажировался по кардиохирургии и трансплантологии в Швейцарии и США.

Контракт с Валерием Блиновым, который возглавлял больницу с 2018 года, закончился 14 октября. Заключать новый не стали. 13 октября стало известно, что Валерий Блинов ушёл с должности главврача больницы им. Тверье. Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, 14 октября у него заканчивался срок действия контракта.





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