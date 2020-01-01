Пожар на складе в Перми ликвидирован Причина возгорания устанавливается Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожар на Бахаревке

В 10:46 во вторник, 4 мая, пожар на ул. Васильева в Перми был ликвидирован, производится проливка конструкций, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Напомним, сообщение о возгорании в складском помещении, где хранилась различная пластиковая продукция, поступило в 07:22. На месте происшествия работали 69 человек и 18 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС поводят проверку, устанавливаются обстоятельства и причина возгорания.

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