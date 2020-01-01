В Перми горит склад c пластиковой продукцией Площадь пожара в настоящий момент составляет 800 кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожар на Бахаревке

На ул. Васильева в Перми горит кирпичное двухэтажное здание, в котором хранится различная пластиковая продукция.

Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило в 07:22 во вторник, 4 мая. На данный момент площадь пожара составляет 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения огня на соседние строения нет.

Однако в группах в социальных сетях жители жалуются на едкий запах, который уже дошёл до ул. Чкалова.

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