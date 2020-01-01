Названа предварительная причина пожара в Кудымкаре Проверку по факту ЧП проводит прокуратура Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожар в Кудымкаре

МЧС России по Пермскому краю

Прокуратура г. Кудымкара организовала проверку по факту пожара в частном жилом доме, в результате которого погибли восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, стала известна предварительная причина ЧП. Пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения с огнём.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности принять все меры по проведению всестороннего анализа неблагоприятной пожарной обстановки в крае, где уже с начала года на пожарах погибли 13 детей.

Напомним, 1 мая около 5 часов утра в городе Кудымкаре Пермского края начался пожар в одноэтажном доме на ул. Пушкина.

Следственными органами СК РФ по Пермскому краю по факту гибели восьми человек возбуждено уголовное дело.









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