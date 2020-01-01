Вкладчики «Нейвы» за три дня выплат получили 2 млрд руб. Это 36% страховой ответственности АСВ по данному банку Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пяти тысячам вкладчиков банка «Нейва», обратившимся за страховым возмещением, выплачено 2 млрд руб., это 36% от страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по данному банку, сообщили в пресс-службе АСВ. В том числе возмещение в размере 319 млн руб. выплачено 513 юридическим лицам.

По оценкам агентства, 97% вкладчиков «Нейвы» получат возможность полностью возместить свои вклады. Выплаты страхового возмещения проводит банк-агент «ФК Открытие».

Напомним, 16 апреля Банк России отозвал лицензию у банка «Нейва» за нарушение нормативных актов и федеральных законов.

Страховые выплаты начались 26 апреля.

В Перми также работал филиал банка «Нейва». Он расположен по адресу ул. Осинская, 16.

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