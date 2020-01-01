Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва» начнутся 26 апреля Филиал банка работал и в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 20 апреля официально проинформировало вкладчиков банка «Нейва» (г. Екатеринбург) о дате начала выплат страхового возмещения. Это 26 апреля 2021 года.

По оценкам агентства, 97% вкладчиков получат возможность полностью возместить свои вклады из средств Фонда обязательного страхования вкладов.

Как сообщили в пресс-службе АСВ, для организации выплат агентство в настоящий момент проводит конкурс по отбору банков-агентов. Подробная информация о начале выплат с указанием структурных подразделений банков, осуществляющих выплаты, будет размещена 22 апреля на сайте: www.asv.org.ru, раздел «Банки/Страховые выплаты».

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва» 16 апреля.

По данным регулятора, финансово-кредитная организация нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность. Помимо этого, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, проводил подозрительные операции по продаже физлицам наличной иностранной валюты.

В Перми также работал филиал банка «Нейва». Он расположен по адресу ул. Осинская, 16.





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