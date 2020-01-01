Елена Синица Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва» Его отделение есть в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

У екатеринбургского банка «Нейва» отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Такое решение принял Центральный банк России. В банковской системе РФ по величине активов кредитная организация занимала 188-е место. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России.

Сообщается, что банк «Нейва» нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность. В частности, нарушались и нормативные акты Банка России. Помимо этого, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.





Кроме этого, отмечается, что банк проводил подозрительные операции по продаже физлицам наличной иностранной валюты.





В результате чего Центробанк принял решение аннулировать лицензию «Нейвы» по осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Также в банке назначили временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или же ликвидатора.





Как поясняет Центробанк, суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но при этом не превышая 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика





В Перми также имеется филиал банка «Нейва » . Он расположен по адресу Осинская, 16.

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