Елена Синица Бывший вице-премьер Пермского края подал апелляционную жалобу на решение суда Её рассмотрят 14 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Кокшаров

Константин Долгановский

Бывший первый заместитель председателя правительства Роман Кокшаров подал апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда. «Жалоба уже поступила, её рассмотрение назначено на 14 мая», — сообщили «Новому компаньону» в краевом суде.

Напомним, в марте Ленинский районный суд признал Романа Кокшарова виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).





Тогда ему назначили условное наказание в виде двух лет лишения свободы, а также штраф в 200 тыс. руб. Кроме того, два года ему запретили занимать государственные должности. Но от штрафа бывший чиновник был освобождён в связи с истечением срока исковой давности.

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