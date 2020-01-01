Мария Сыропятова В Перми этим летом могут открыть ещё восемь летних кафе Летники появятся в центре города, на Парковом и в Закамске Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми может разрешить размещение в центре Перми ещё шести летних кафе. Проект постановления подготовлен городской администрацией.

Если его утвердят, то летние кафе появятся по адресам ул. Ленина, 86; ул. Петропавловская, 113; ул. Екатерининская, 88; а также пр. Комсомольский, 30, 24 и 16. Площадь летних кафе будет составлять от 7,2 кв. м до 30 кв. м.

Также в проекте — летние кафе на ул. Рыночной, 2г в микрорайоне Парковом и на ул. Автозаводской, 21 в Закамске.

Работать летние кафе смогут с 1 мая до 1 октября 2021 года.

Напомним, ранее также был разработан проект, согласно которому в центральной части Перми могут разместить летние кафе по четырём адресам.





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