Мария Сыропятова Названы адреса, где в Перми откроют новые летние кафе Они смогут заработать с 1 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми этим летом могут открыться четыре новых летних кафе. Проект постановления размещён на сайте горадминистрации.

Одно появится в районе Комсомольского проспекта, у здания на ул. Советской, 62, второе — на ул. Газеты «Звезда», 24, третье — в районе цирка, на ул.Уральской, 113, и четвёртое — у БЦ «Бонус» на ул.Революции, 20.

Срок работы кафе ограничен датами с 1 мая по 1 октября текущего года.

Места размещения летних кафе, которые будут работать отдельно, выставлены на аукцион. Результаты станут известны 18 мая.

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