Главой Кунгурского муниципального округа стал Вадим Лысанов Председателем Кунгурской окружной думы избран Сергей Крохалев Поделиться Поделиться Твитнуть

Вадим Лысанов. Фото: kungur-adm.ru

27 апреля дума Кунгурского муниципального округа единогласно избрала исполняющим полномочия главы округа — главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края Вадима Лысанова, об этом сообщает газета «Искра». Ранее Лысанов был мэром Кунгура.

Председателем думы, также единогласно, был избран Сергей Крохалев, экс- руководитель Кунгурского муниципального района.

Напомним, Кунгурский муниципальный округ был образован в результате объединения Кунгура и Кунгурского района. Выборы в окружную думу первого созыва состоялись 9–11 апреля.





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