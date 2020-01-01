Краевой Арбитражный суд мотивировал признание правомерности продажи Товарного двора Суд не согласился с доводами прокуратуры о завышении стоимости имущества АО «РЖД» Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края опубликовал полный текст решения, признающего сделку по продаже имущества Товарного двора законной.

Напомним, в 2018 году региональные власти в лице КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» приобрели у ОАО «РЖД» Товарный двор за 798 млн руб. На земельном участке запланировано строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и делового квартала «Пермь-сити». Часть территории предполагается отдать под строительство новой дороги под Транссибирской железнодорожной магистралью.

Однако в июне 2020 года прокуратура Пермского края обратилась в суд с требованием признать сделку незаконной. По мнению надзорного ведомства, стоимость земельного участка при продаже была завышена, кроме того, его можно было изъять.

Суд с выводами прокуратуры не согласился. В частности, для определения рыночной стоимости объектов Товарного двора был привлечён эксперт ООО «Институт проблем предпринимательства» Рубен Аязян, который оценил Товарный двор в 818,9 млн руб. Кадастровая стоимость по состоянию на 5 марта 2021 года составила около 1 млрд руб.

Кроме того, в решении суда сказано, что лимиты бюджетных ассигнований на покупку объектов недвижимости ОАО «РЖД» и прав аренды на земельные участки были предусмотрены Адресной инвестиционной программой региона.

Учитывая, что имущество, включая земельные участки, необходимое для государственных нужд, в том числе связанных с реализацией полномочий субъектов РФ по организации транспортного обслуживания населения, может быть приобретено по различным основаниям, предусмотренным законом, процедура изъятия земельных участков в данном случае не является обязательной и должна рассматриваться как крайняя мера, говорится в решении суда.

Для отказа в удовлетворении требований надзорного ведомства послужил и пропуск срока исковой давности: сведения о договоре в реестре контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок были размещены 5 декабря 2018 года, тогда как иск был подан в суд только 8 июня 2020 года.





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