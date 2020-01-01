На округ Николая Благова претендует нефтяник Документы на участие в праймериз подал Алексей Инюткин Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Инюткин

perminfo.com

Начальник центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Инюткин подал заявление на участие в праймериз «Единой России» по выборам в Законодательное собрание по одномандатному округу №20, а также по спискам партии (региональная группа «Чернушинская №20»).

Сейчас депутатом по округу является бывший руководитель АО «Газпром газораспределение Пермь» Николай Благов. В 2018 году на эту должность был назначен Сергей Черезов, и Благова с Пермским краем больше ничто не связывает.

Также сегодня на участие в праймериз от «ЛУКОЙЛа» заявились генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков (список, группа «Чернушинская №20») и бывший руководитель филиала «ПермНИПИнефть» Надежда Лядова (округ №27).

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