Надежда Лядова претендует на округ Романа Водянова Депутат Заксобрания подала документы на участие в праймериз по округу №27 Поделиться Поделиться Твитнуть

Как и прогнозировал «Новый компаньон», бывший заместитель генерального директора — директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть», депутат Заксобрания Надежда Лядова подала документы на участие в праймериз «Единой России» по округу №27.

Сейчас депутатом по этому округу является предприниматель, советник губернатора Роман Водянов. Он выдвинул свою кандидатуру в Госдуму по округу №59.

Надежда Лядова до начала 2021 года возглавляла филиал «ПермНИПИнефть», однако покинула компанию в связи с выходом на пенсию. В этот созыв Заксобрания она была избрана по спискам.





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