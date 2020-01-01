Заксобрание.2021 Каким будет состав краевого парламента после ротации Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В отличие от предшественника губернатору Дмитрию Махонину выпал шанс сформировать парламент под свои цели и задачи. Он неоднократно говорил, что Законодательное собрание обновится минимум на треть. Многих «старожилов» в списках не значится. Кто придёт на их место — в обзоре «Нового компаньона».

Классическая тройка

По данным «Нового компаньона», партийная тройка на выборах в заксобрание с очень высокой долей вероятности будет выглядеть так: первый — губернатор Дмитрий Махонин, второй — депутат заксобрания Сергей Яшкин, третья — ректор ВШЭ в Перми Галина Володина. Тройка сформирована в классическом стиле. Популярный губернатор на позиции «паровоза». Герой России Сергей Яшкин ориентирован на патриотически настроенный электорат, а Галина Володина — напротив, на либерально настроенный. По словам источников, такой вариант уже согласован и вряд ли что-то поменяется.

Ни Яшкин, ни Володина от мандатов отказываться не будут. Володина позиционировалась как кандидат в заксобрание ещё в 2011 году. Но тогда экс-губернатор Олег Чиркунов сделал ставку на Ирину Ивенских. При губернаторстве Виктора Басаргина договориться было проблематично. Тем временем «Вышка» активно развивалась и сегодня многими работодателями расценивается как один из лучших вузов, по ряду направлений подготовки обгоняющий ПГНИУ и ПНИПУ. Так пришёл «звёздный час» Галины Володиной. Предложение войти в список ей якобы поступило ещё в феврале.

Баланс старого и нового

Из 30 действующих депутатов, избранных по одномандатным округам, переизбраться на очередной срок намерены 13. Их кандидатуры якобы согласованы. Это Александр Мотрич (округ №1), Геннадий Шилов (№6), Александр Бойченко (№9), Виктор Баранов (№12), Павел Кузьмин (№13), Игорь Папков (№15), Армен Гарслян (№16), Антон Удальёв (№17), Александр Третьяков (№19), Валерий Сухих (№23), Сергей Ветошкин (№24), Алексей Петров (№29) и Владимир Хозяшев (№30).

Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев, который осенью прошлого года был избран депутатом по округу №2, скорее всего, будет избираться по спискам. В округе его должен сменить председатель регионального координационного совета сторонников партии Ирек Хазиев.

В третьем округе — без неожиданностей. Вместо Николая Дёмкина баллотироваться здесь будет его сын, гендиректор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин. При этом Николай Дёмкин, скорее всего, поможет партии, выдвинув свою кандидатуру по спискам в этой региональной группе.

В четвёртом округе советник представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Владимир Жуков уступает место советнику губернатора, действующему депутату заксобрания Павлу Черепанову. Черепанов, напомним, был избран по спискам. В качестве «ответного слова» округ другого советника губернатора, Романа Водянова, по данным «Нового компаньона», «переходит» к директору филиала «ПермНИПИнефть» Надежде Лядовой, которая в третий созыв была избрана по спискам.

Нефтяники сменят газовиков и в округе №20. Вместо Николая Благова, которого с Пермским краем после увольнения из структур «Газпрома» ничего не связывает, в округе №20 якобы согласован начальник центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Инюткин. А в округе №26, депутатом от которого также является представитель «ЛУКОЙЛа» Валентин Костылев, по данным «Нового компаньона», может появиться бывший министр природных ресурсов и тоже выходец из «ЛУКОЙЛа» Дмитрий Килейко.

В пятом и 11-м округах согласованы и уже заявились на праймериз главврачи — Александр Буторин (ГКБ №3) и Дмитрий Бондарь (детская больница им. Пичугина).

Илья Шулькин, избранный в третий созыв по спискам «Справедливой России», намерен поучаствовать в праймериз в округе №18. Виктор Родионов, напомним, ещё в 2019 году изъявлял желание отказаться от мандата, однако тогда его уговорили остаться. Баллотироваться он точно не будет, а значит, округ формально свободен.

В округе №21, который сегодня представляет Сергей Клепцин, также планируется замена. Основным претендентом является гендиректор ООО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов. Сергей Клепцин подал заявки на праймериз как по округу, так и по одноимённой региональной группе. Но даже если он её возглавит, то показать результат на выборах, сопоставимый с процентом голосов за партию в сельских территориях, практически невозможно.

Президент ПАО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов выдвинул кандидатуру на праймериз по «своему» округу №12. Однако собеседники «Нового компаньона» выражают опасение, что выдвижение может быть сопряжено с рисками. Он много лет открыто декларирует дом в Черногории, а для его обслуживания, рассуждают они, у него, вполне вероятно, открыты зарубежные счета. Недавно вступившие в силу изменения в предвыборное законодательство пользование финансовыми инструментами других стран запрещают. И здесь нужно быть осторожнее: Росфинмониторинг бдит.

В списках не значатся

Аркадий Непряхин (округ №22) на этих выборах поддержки точно не получит. С высокой долей вероятности баллотироваться здесь будет гендиректор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. Впрочем, говорят некоторые источники, в последнее время его активность якобы заметно снизилась. Однако ставка, скорее всего, будет сделана на него.

Округ №14 традиционно закреплён за «Уралкалием». Теперь уже бывший директор предприятия Дмитрий Осипов баллотироваться не будет точно (он возглавил «ВСМПО-Ависма»). Но кто именно его сменит, пока неизвестно. Этот вопрос решается на уровне руководства холдинга «Уралхим» в Москве.

В округе №8 (Алексей Антипов) и округе №28 (Юрий Чечёткин) явных фаворитов пока нет. Этот вопрос прорабатывается, говорят источники. Не исключено, что эти округа держат в качестве «запасных площадок» — на случай, если потребуется подыскать место определённым людям.

Аналогичная история с округом №10: экс-гендиректор АО «Кортрос-Пермь» Николай Зуев перешёл на работу в Екатеринбург, и кресло депутата ему без надобности. Предполагалось, что округ перейдёт «по наследству» к новому директору «Кортроса» Анатолию Маховикову, но ситуацию переиграли. Краевые власти здесь Маховикова якобы не видят. Впрочем, округ остаётся за

«Кортросом». По выражению источника, «с огромной долей вероятности» здесь выдвинется и получит поддержку председатель совета директоров АО «Кортрос-Пермь», бывший министр ЖКХ и градостроительства Виктор Кривошеин.

Что касается самого Маховикова, то обсуждалось, что он может «пойти» по какой-то южной территории. Например, по округу №25 (Андрей Бурдин). Однако выстроить кампанию строителю в сельской местности как минимум проблематично. Источники полагают, что развитие событий в таком варианте говорит о том, что Маховикова пытаются отодвинуть. Пока на праймериз здесь заявился экс-министр промышленности Прикамья Дмитрий Дробинин. Однако он вряд ли относится к числу согласованных кандидатов.

А округ №7 (Орджоникидзевский район) якобы «держат» под Алексея Бурнашова. Действующему депутату Госдумы по округу №59 предстоит конкуренция с Романом Водяновым. Именно Водянов считается согласованной кандидатурой в нижнюю палату парламента. Бурнашову уже предлагали в качестве альтернативы заксобрание, но он рассчитывает одержать победу над Водяновым на праймериз (у него остаётся контакт с окружением Юрия Трутнева). И предложение пока не принимает.

Партийный срез

С партийными депутатами ситуация сложнее. Пока известно, что согласованы Вагаршак Сарксян, Елена Зырянова и Георгий Ткаченко. Михаил Арзуманов тоже с высокой долей вероятности попадёт в списки. По крайней мере, он заметно активизировался в своей территории.

Руководитель фракции «Единой России» в заксобрании Юрий Борисовец, по данным «Нового компаньона», предпочёл бы пройти по округу, поскольку это даёт больше гарантий. Однако «свободных» округов осталось не так много. Одно место закреплено за «Метафраксом» — в поздравительной продукции, распространяемой в территории, рядом с Арменом Гарсляном в последнее время фигурирует начальник отдела управления персоналом компании Алексей Мазлов.

Учитывая, что сегодня в заксобрании четыре депутата представляют нефтяников, а по округам их пока три, не исключено, что один из представителей «ЛУКОЙЛа» появится в списках. Источники называют в качестве варианта заместителя генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермь» по связям с общественностью Алёну Булатецкую.

Виктора Плюснина, хотя он и подал заявку на праймериз по спискам, по данным «Нового компаньона», в парламенте больше не видят. У него слишком высокий антирейтинг. В ЗС вряд ли окажется токарь Валерий Трапезников.

Что касается остальных партий, то объединившиеся с прилепинцами эсеры могут «выехать» на волне федеральной кампании и получить три-четыре мандата. Руководителю реготделения партии «Справедливая Россия — За правду» Веронике Куликовой, говорят источники, удалось заручиться поддержкой председателя партии Сергея Миронова. Она сохранила влияние и может рассчитывать на мандат. Остальные фигуры пока не разглашаются — это предмет переговоров. Но действующих депутатов среди них нет.

В ЛДПР на мандат однозначно претендуют действующие депутаты Олег Постников и Алексей Золотарёв. Игорь Орлов, по словам источников, «думает». Кстати, обсуждается в том числе неожиданный вариант, что Золотарёв может сменить партию и появиться в списках «Единой России».

У коммунистов на мандаты претендуют секретарь крайкома Ксения Айтакова, а также Елена Захарова, которая сменила осуждённого Илью Кузьмина.

P. S. Сразу несколько собеседников сообщили, что в Пермском крае якобы могут «выстрелить» «Новые люди». Прикамье является тем регионом, где им, вероятно, будут помогать выиграть один-два мандата. За этой партией в регионе будто бы стоит бизнесмен Дмитрий Трутнев, который сам предположительно рассчитывает на мандат от партии в Госдуму. Однако пока партия не предпринимает никаких активных действий. Нет ни стратегии, ни тактики. Если бы у неё действительно были высокие амбиции, то в Прикамье начали бы «высаживаться» люди, которые их «поведут», сомневается другой эксперт. Как минимум где-то бы уже засветился «Кучер». Но активности нет.

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