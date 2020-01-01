Мария Сыропятова Из Перми готовятся к запуску регулярные грузовые рейсы в Китай Перелёты в город Сямень планирует осуществлять авиакомпания «Азур Эйр» Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Азур Эйр» планирует запустить из Перми регулярные рейсы для перевозки грузов в китайский город Сямень. Данные об этом опубликованы на сайте Росавиации. Разрешение на допуск ведомством пока не выдано.

Сейчас перевозки грузов из Перми в Китай осуществляются только трансфером через Москву. Это «Новому компаньону» подтвердили в грузовом терминале аэропорта «Большое Савино».

«Азур Эйр» планирует осуществлять полёты для грузов из Перми в Сямень три раза в неделю. Допуск на аналогичные грузовые рейсы в Сямень авиакомпания также запросила из подмосковского аэропорта Жуковский, Уфы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» запросила допуск на регулярные рейсы для пассажирских авиалайнеров из Перми в Бургас (Болгария). Разрешение пока также не выдано.

А вот разрешения на полёты чартеров из Перми в Бургас уже получили Nordwind Airlines и PegasFly.

Ранее сообщалось и о подтверждении допуска на полёты из Перми в города Средней Азии. Сейчас в расписании пермского аэропорта есть по три рейса в неделю в Бишкек (один у «Уральских авиалинии» и два у Nordwind), два рейса в неделю в Ош (по одному у «Уральских авиалинии» и у Nordwind).

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