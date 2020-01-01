Григорий Серёдкин Две авиакомпании получили допуски на рейсы из Перми в 14 городов зарубежья Среди них — восемь городов Узбекистана Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация выдала авиакомпаниям очередные допуски на возможное выполнение рейсов из Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уральские авиалинии» смогут летать из краевой столицы в Шарджу (ОАЭ) и столицу Египта — Каир. А также сразу в восемь узбекских городов — Бухару, Карши, Навои, Наманган, Нукус, Самарканд, Ургенч и Фергану. Частота возможных полётов во все города — три раза в неделю.

Также «Уральские авиалинии» получили допуски на полёты по пять раз в неделю в столицу Кыргызстана Бишкек и по три раза в неделю — в таджикский Курган-Тюбе. Параллельно авиакомпании отказано в допуске на рейс Пермь — Душанбе и Пермь — Худжанд.

Авиакомпания Nordwind сможет летать два раза в неделю в город Акаба (Иордания) и три раза в неделю в Ош (Киргизия). Отметим, полёты в Ош уже появились в расписании полётов пермского аэропорта Большое Савино.

Напомним, неделю назад три авиакомпании получили допуски на рейсы из Перми в восемь зарубежных городов. «Уральские авиалинии» получили допуск на перелёты из Перми по семи направлениям: в Баку, Гюмри, Минск, Ларнаку и Пафос. А также в черногорские города — Тиват и Подгорицу. Nordwind Airlines и PegasFly смогут выполнять чартеры из Перми в Бургас.

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