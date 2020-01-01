Григорий Серёдкин Nordwind планирует запустить рейсы из Перми в Ош Первый рейс во второй крупнейший город Киргизии запланирован на 17 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Nordwind планирует начать полёты из Перми в киргизский город Ош. Информация об этом появилась в расписании полётов пермского аэропорта Большое Савино.

Пока перевозчик запланировал два рейса — на 17 и 24 марта. Время в пути составит 3 часа 10 минут. Отметим, билеты на планируемые рейсы на сайте авиакомпании пока не выставлены на продажу.

Напомним, с 5 марта Nordwind начала выполнять прямые рейсы из Перми в столицу Кыргызстана — город Бишкек. Рейсы выполняются по пятницам.

Ранее сразу три авиакомпании получили допуски на рейсы из Перми в восемь зарубежных городов.

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