Григорий Серёдкин
Три авиакомпании получили допуски на рейсы из Перми в восемь зарубежных городов
Параллельно Росавиация отозвала допуск на рейс Пермь — Лондон
«Уральские авиалинии», Nordwind Airlines и PegasFly получили допуски на выполнение нескольких регулярных международных рейсов из Перми. Об этом сообщает Росавиация.
Так, «Уральские авиалинии» получили допуск на перелёты из Перми по семи направлениям: в столицу Азербайджана Баку, армянский город Гюмри, Минск, кипрские Ларнаку и Пафос. А также в черногорские города — Тиват и Подгорицу. По всем маршрутам перевозчик может выполнять три рейса в неделю.
Nordwind Airlines и PegasFly смогут выполнять чартеры из Перми в Бургас.
Также ведомство отозвало допуск на рейсы Пермь — Лондон у авиакомпании Azur air. Допуск отозван по просьбе самого перевозчика.
Напомним, допуск на выполнение рейсов не является гарантом того, что рейсы будут осуществляться. Решение о запуске рейсов принимает авиакомпания.
Ранее авиакомпания Nordwind Airlines получила допуск на рейсы из Перми в Бишкек. Первый рейс запланирован на 5 марта.
Международное авиасообщение пермский аэропорт возобновил 26 февраля — спустя почти год после длительного перерыва, связанного с пандемией, из Перми вылетел борт в турецкий город Анталия.
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