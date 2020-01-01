Григорий Серёдкин Три авиакомпании получили допуски на рейсы из Перми в восемь зарубежных городов Параллельно Росавиация отозвала допуск на рейс Пермь — Лондон Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уральские авиалинии», Nordwind Airlines и PegasFly получили допуски на выполнение нескольких регулярных международных рейсов из Перми. Об этом сообщает Росавиация.

Так, «Уральские авиалинии» получили допуск на перелёты из Перми по семи направлениям: в столицу Азербайджана Баку, армянский город Гюмри, Минск, кипрские Ларнаку и Пафос. А также в черногорские города — Тиват и Подгорицу. По всем маршрутам перевозчик может выполнять три рейса в неделю.

Nordwind Airlines и PegasFly смогут выполнять чартеры из Перми в Бургас.

Также ведомство отозвало допуск на рейсы Пермь — Лондон у авиакомпании Azur air. Допуск отозван по просьбе самого перевозчика.

Напомним, допуск на выполнение рейсов не является гарантом того, что рейсы будут осуществляться. Решение о запуске рейсов принимает авиакомпания.

Ранее авиакомпания Nordwind Airlines получила допуск на рейсы из Перми в Бишкек. Первый рейс запланирован на 5 марта.

Международное авиасообщение пермский аэропорт возобновил 26 февраля — спустя почти год после длительного перерыва, связанного с пандемией, из Перми вылетел борт в турецкий город Анталия.

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