Алиса Окулова Из пермского аэропорта выполнен первый международный рейс после отмены эпидемограничений Boeing 737-800 вылетел в Анталию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 26 февраля, состоялся первый международный рейс из аэропорта Большое Савино после отмены ограничений, связанных с COVID-19. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу пермского аэропорта. Самолёт направился из Перми в Анталию (Турция) в 10:17. На борту находился 191 пассажир (100%-я загрузка).

Напомним, в соответствии с решением правительства РФ, с 8 февраля 2021 года пермскому аэропорту разрешено совершать международные рейсы, которые были прерваны из-за эпидемситуации с 30 марта 2020 года.

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