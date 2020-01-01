Григорий Серёдкин Авиакомпания Nordwind получила допуск на рейсы из Перми в Бишкек Полёты в столицу Киргизии могут выполняться два раза в неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на рейсы из Перми в Бишкек. Данные об этом опубликованы на сайте ведомства.

В документе также указано, что рейсы в столицу Киргизии могут летать два раза в неделю.

Отметим, что в прошлом году различные аваиакомпании получили разрешение на регулярные перелёты из Перми в Лондон, Каир, Стамбул, Тель-Авив. А также на рейсы из краевой столицы в города Узбекистана — Фергану, Самарканд и Наманган и болгарский Бургас. Получение допуска авиакомпаниями не гарантирует выполнение рейсов по данным направлениям.

Напомним, международный аэропорт «Пермь» вновь сможет выполнять рейсы в другие страны с 8 февраля.

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