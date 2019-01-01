Григорий Серёдкин Росавиация выдала допуск на рейсы из Перми в Барселону, Каир, Лондон и Стамбул Поделиться Поделиться Твитнуть

Росавиация выдала допуск международному аэропорту «Пермь» на выполнение пассажирских и/или грузовых рейсов в Барселону, Каир, Лондон и Стамбул. Соответствующий документ опубликован на сайте Росавиации.

Так, допуск на два рейса в неделю по направлениям Пермь — Лондон и Пермь — Каир получила авиакомпания «Azur Air». Допуск на два рейса в неделю по направлениям Пермь — Барселона и Пермь — Стамбул получила авиакомпания «Nordwind».

«Допуск не является основанием или решением о возобновлении полётов. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полётов», — отмечают в ведомстве.

Напомним, на данный момент Россия частично возобновила полёты в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Танзанию и на Мальдивы.

Всего 5 октября Росавиация выдала допуски на выполнение регулярных полётов по 169 международным маршрутам, а также по более 20 маршрутам для чартерных полетов. В приказе Росавиации указаны Австрия, Азербайджан, Армения, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай, Куба, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Франция, Узбекистан, Чехия, авиасообщение с которыми пока не возобновлено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.