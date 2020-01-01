Елена Синица Две авиакомпании получили допуск на полёты из Перми в Израиль, Узбекистан и Болгарию Росавиация выдала допуск авиакомпаниям Nordwind и Azur Air Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Nordwind получила допуск на выполнение рейсов из Перми в Израиль, Узбекистан и Болгарию. Соответствующий документ опубликован на сайте Росавиации.

Так, авиакомпания сможет осуществлять рейсы из Перми в Тель-Авив (Израиль), Фергану, Наманган, Самарканд (Узбекистан). Частота перелётов составит два раза в неделю.

Кроме этого, на летний сезон 2021 года разрешены вылеты из Перми в Бургас (Болгария). По этому направлению заявилась летать два раза в неделю компания Azur Air.

Напомним, сейчас жителям России разрешено летать в Турцию, Грецию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Кубу и Мальдивы.

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