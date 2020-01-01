Следователи задержали мать четверых детей, погибших на пожаре Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожар в п. Утёс

В Пермском крае следователи задержали подозреваемую в причинении смерти по неосторожности четверым детям. Это мать погибших несовершеннолетних, 1988 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Как писал "Новый компаньон", по данным следствия, в пятницу, 23 апреля, в посёлке Утёс Чусовского округа четверо малолетних детей (их возраст шесть, пять, три и три года) остались в частном доме без присмотра взрослых. В это время в здании произошёл пожар, во время которого детям не удалось спастись.

Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время матери детей предъявят обвинение. Также следствие обратится в суд с ходатайством избрать для задержанной меру пресечения в виде ареста.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.

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