По факту гибели четырёх детей в Пермском крае возбуждено уголовное дело Несовершеннолетние стали жертвами пожара в посёлке Утёс Чусовского округа Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели четырёх детей на пожаре в частном доме в посёлке Утёс, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 23 апреля в населённом пункте Чусовского городского округа четверо детей остались в жилом доме без присмотра взрослых. В это время в здании произошёл пожар, во время которого детям спастись не удалось.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре в доме на ул. Ленина в пос. Утёс поступило в 19:20 23 апреля. К моменту прибытия к месту вызова общая площадь возгорания составляла 72 кв. м.

Следователями устанавливаются все обстоятельства ЧП, в том числе причины, приведшие к трагедии.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.

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