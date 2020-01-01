От строительства ТРЦ «Планета» отстранены 354 иностранных работника Работодатель выполнил предписание Трудовой инспекции Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ Планета

Константин Долгановский

Сотрудники Госинспекции труда в Пермском крае выдали предписание АО «Ренейссанс Констракшн» об отстранении от работы 354 иностранных рабочих, занятых на строительстве ТРЦ «Планета» (г. Пермь, Космонавтов ш., 162б). Работодатель выполнил требование. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Сотрудники Госинспекции труда в Пермском крае провели внеплановую выездную проверку условий труда иностранных граждан на строительстве объекта «торгово-развлекательный центр «Планета». В результате были выявлены нарушения: работников не обучили безопасным методам и приёмам выполнения работ, отсутствовали инструктаж по охране труда, стажировка на рабочих местах и проверка знаний требований безопасности.

На основании предписания инспекции работодатель подписал приказ об отстранении от работы 354 иностранных граждан (плотников, электромонтажников, штукатуров, подсобных рабочих, электриков) из пяти стран.

В отношении АО «Ренейссанс Констракшн» возбуждено административное производство.

ТРЦ «Планета» открылся 22 апреля. Он стал самым крупным торгово-развлекательным центром в Перми. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. Планируемая ежедневная посещаемость — около 35 тыс. человек.

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