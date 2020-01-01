Мария Сыропятова В ТРЦ «Планета» открылись отделы популярных пермских брендов Среди них «Сырный кот», «Цветы лета», «Макао Wok», Firbi и другие Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ "Планета"

Виктор Михалев

Сегодня, 22 апреля, в день открытия ТРЦ «Планета», здесь начал работу отдел сыроварни «Сырный кот». Об этом сообщает компания-застройщик торгово-развлекательного центра Malltech.

Также в торгово-развлекательном центре представлены и другие пермские бренды: студия флористики «Цветы лета», химчистка-прачечная Firbi, сеть детских игровых клубов «FunnyПупс», салон верхней одежды «Магия меха» и ресторан быстрого питания «Макао Wok».

Напомним, что ранее сообщалось о планах на открытие старейшего ювелирного салона «Аметист». Также было анонсировано открытие новых для Перми магазинов Hoff, «Золотое яблоко» , а также точек индустрии общественного питания — американской сети кафе-пекарен Cinnabon и итальянской сети Gelateria Italiana.

В официальный день открытия заработали только чуть больше 50% арендаторов. Это связывают с тем, что некоторые операторы не успели подготовить площадку из-за пандемии. С каждый днём количество открытых магазинов будет расти. Планируется, что до конца года откроются 90% арендаторов.





ТРЦ "Планета" - первый день работы

Виктор Михалев

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