Мария Сыропятова Из Перми запустят чартеры в Тунис Первый перелёт запланирован на 2 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Летом 2021 года из Перми в Тунис начнут летать чартерные рейсы от туроператора Anex Tour. По данным «Нового компаньона», первый перелёт планируется на 2 июня, а до до 9 сентября чартеры стоят в планах туроператора каждые 10 дней. Полёты планирует осуществлять авиакомпания Azur air.

Напомним, что летом 2021 года чартеры из Перми на Крит планирует запустить Pegas Touristic. В турфирмах также ждут открытия из Перми прямых чартерных рейсов в Египет.

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