Мария Сыропятова Неблизкий берег турецкий После закрытия Турции цены на остальные направления рванули вверх Поделиться Поделиться Твитнуть

Турция

Оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил о закрытии полётов из Россию в Турцию с 15 апреля по 1 июня 2021 года. В Ростуризме уже пояснили, что обратные вылеты организованных и самостоятельных туристов будут осуществляться согласно датам окончания туров. Однако рекомендовали следить за информацией об обратном вылете. В турфирмах раздражены происходящим: в отрасли не оправились от убытков прошлого пандемийного года, а теперь вновь, пусть и временно, закрывается одно из основных направлений летнего отдыха пермяков.

«Многие туристы переносили туры прошлого года на этот, — отмечает директор турфирмы «Золотой лев» Елена Фенько. — Сейчас у многих опускаются руки, и у туристов, и у турагентств. Закрытие Турции даже до 1 июня сильно подрывает доверие к отрасли». По мнению Елены Фенько, возникает ситуация системной неопределённости, когда никто не знает, какое направление будет закрыто и в какой момент.

По мнению директора туристической компании «Пять сезонов» Ольги Слуховой, пока от туроператоров нет ответа, что делать в сложившейся ситуации.

«Пока не будет официальной позиции Ростуризма, то и от туроператоров не поступит алгоритма действий, а в турагентствах не смогут ответить, что делать туристам», — обращает внимание Ольга Слухова.

Кипр, Крит, Крым

В турфирмах сейчас считают лучшим выходом для туристов перенос туров или их перебронирование на другие направления. Хотя в отрасли и отмечают, что не у всех операторов есть альтернативные направления отдыха.

«При требовании клиента о возврате средств туроператоры будут ссылаться на постановление федерального правительства №1073 от 20 июля 2020 года, — отмечает Елена Фенько. — В нём сказано, что туроператор возвращает средства туристам до конца 2021 года. Если клиент докажет, что тяжело заболел или получил инвалидность, то тогда средства за тур должны вернуть за 90 суток». Это постановление действовало только для туров, выкупленных до 31 марта 2020 года, но в отрасли ожидают пролонгации его действия и на ситуацию весны 2021 года.

Среди отрытых «пляжных» направлений — Объединённые Арабские Эмираты, Иордания, Мальдивы, Сейшелы, Кипр и Греция.

«Есть надежда, что в ближайшее время может открыться Египет, — отмечает директор турфирмы «Валида» Елена Шперкина. — Это по дешевизне путёвок могла бы быть реальная альтернатива турецким курортам». При этом, по мнению Елены Шперкиной, в майские праздники Турция никогда не была основным направлением.

Ольга Слухова считает реальной альтернативой в этом сезоне только российские курорты, причина — в наличии прямых рейсов из Перми.

Рост цен

«Оставшиеся направления обойдутся дороже, даже до закрытия Турции Кипр был дороже на 25—30%, а Греция — на 10—15%, — отмечает Елена Фенько. — После закрытия Турции можно ждать ещё более высоких цен».

«Цены на остальные направления уже выросли, — отмечает Ольга Слухова. — Места заканчиваются, понятно, что будет аврал и по России». При этом и поездка в Турцию со 2 июня может обойтись дороже, чем предполагал турист, выкупивший тур. Туроператор Pegas Touristic уже объявил о возможности перебронирования туров в Турцию с доплатой «по актуальной цене сайта с сохранением курса валют первоначального бронирования». Это если турист решит отдохнуть в этой же стране после 2 июня 2021 года. При этом если турист согласится на поездку в аналогичные даты в следующем году, то доплачивать будет не нужно.

На этом фоне в пермских турагентствах оптимистичнее смотрят в сторону российских курортов. «Сочи с сервисом вполне нормально, — считает Елена Шперкина. — И по Турции далеко не во всех местах с ним хорошо». При этом, по мнению Елены Шперкиной, главное в пляжном отдыхе всё же море.

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