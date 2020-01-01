Ещё три авиакомпании собираются открыть рейсы из Перми на кипрские курорты Разрешения выданы «Аэрофлоту», «Победе» и «России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Три авиакомпании получили разрешение Росавиации на выполнение регулярных рейсов из Перми на Кипр.

Лоукостер «Победа» получил допуск на полёты из Большого Савино в Ларнаку, авиакомпания «Россия» — из Перми в Пафос, а «Аэрофлот» — на рейсы и в Ларнаку, и в Пафос. Документ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Все перевозчики имеют право формировать полётную программу с частотой семь рейсов в неделю.

Напомним, с 28 апреля рейсы из Перми в Ларнаку собирается запустить авиакомпания «Уральские авиалинии». Цены на билеты в одном направлении начинаются от 17 тыс. руб.

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