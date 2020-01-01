В расписании пермского аэропорта может появиться рейс в Болгарию Допуск на перелёт запросила компания «Уральские авиалинии» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: РИА Новости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запросила допуск на выполнение нового международного рейса из Перми в Бургас (Болгария). Перевозчик планирует перелёты три раза в неделю. Решение в Росавиации должны принять 26 апреля.





На этом же заседании будет рассмотрена и заявка авиакомпании «Азур эйр» на выполнение пяти, а не четырёх регулярных рейсов в неделю по маршруту Пермь — Анталья (Турция).





Напомним, с 15 апреля и до 1 июня отменены все чартерные и большая часть регулярных рейсов в Турцию в связи с ростом в этой стране числа заражённых коронавирусом.





О скором возобновлении чартеров в Египет накануне заявили в МВД.





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