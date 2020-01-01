У МиГ-31 над Пермью произошёл сбой бортового оборудования Истребитель-перехватчик выполнял тренировочный полёт Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми экстренную посадку совершил дальний истребитель-перехватчик МиГ-31. Решение садится на аэродром было принято пилотом после срабатывания сигнализации о неисправности бортового оборудования. Сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Инцидент произошел 20 апреля во время планового учебно-тренировочного полета. Посадка истребителя после получения сигнала о неисправности прошла штатно, подчеркнули в пресс-службе.

Причины срабатывания сигнализации выясняют специалисты.

Это не первое происшествие с МиГ-31 в Пермском крае.

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