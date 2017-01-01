В Перми произошёл инцидент с истребителем МиГ-31БМ

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В Перми днём 10 сентября после посадки истребителя-перехватчика МиГ-31БМ «обнаружена неисправность». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Это произошло после выполнение планового учебного полёта. По сообщению военных, неисправность уже исправлена, но не уточняется, какая именно.



Ранее появилась информация о возгорании двигателя, которая отрицается пресс-службой.



В любом случае в среду, 11 сентября, все полёты МиГов осуществляются в рабочем режиме.