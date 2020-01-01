Лесной пожар в Чайковском округе ликвидирован Общая площадь возгорания составила 19,6 га Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожар в Чайковском округе

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В понедельник, 19 апреля, ликвидирован лесной пожар в Чайковском муниципальном округе. В тушении приняли участие три единицы техники и 12 человек, сообщают в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Напомним, сообщение о возгорании близ посёлка Гаревая Чайковского муниципального образования поступило в воскресенье, 18 апреля. Быстрому распространению пожара способствовали сильный ветер, залежи валежника и переувлажнённая почва, затруднившая подъезд техники к местам возгорания.

Несмотря на оперативно принятые меры, локализовать огонь на маленькой территории не удалось, общая площадь пожара составила 19,6 га. По предварительным данным, пожар возник из-за перехода огня с сельскохозяйственных земель.

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