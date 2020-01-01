В Чайковском округе начался лесной пожар Огонь угрожает населённому пункту Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожар в Чайковском округе

Вконтакте

По оперативным сводкам ГУ МЧС Пермского края, в регионе зарегистрирован первый в сезоне лесной пожар. Возгорание началось 18 апреля в районе деревни Гаревая, в коттеджном посёлке «Медный лог» в Чайковском округе, уточняет группа «Чайковский пожарный».

Распространению огня способствовал сильный ветер. Площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 5 га. Лесной пожар угрожает населённому пункту — деревне Большой Букор.

По одной из версий, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнём при сжигании мусора и сухой травы.

В минтербезе региона сообщили, что по этой же причине число пожаров в Прикамье за прошлую неделю выросло в два раза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.