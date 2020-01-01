В Чайковском округе начался лесной пожар

Огонь угрожает населённому пункту

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Пожар в Чайковском округе

Пожар в Чайковском округе
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По оперативным сводкам ГУ МЧС Пермского края, в регионе зарегистрирован первый в сезоне лесной пожар. Возгорание началось 18 апреля в районе деревни Гаревая, в коттеджном посёлке «Медный лог» в Чайковском округе, уточняет группа «Чайковский пожарный». 

Распространению огня способствовал сильный ветер. Площадь возгорания, по предварительным данным,  составляет 5 га. Лесной пожар угрожает населённому пункту — деревне Большой Букор. 

По одной из версий, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнём при сжигании мусора и сухой травы. 

В минтербезе региона сообщили, что по этой же причине число пожаров в Прикамье за прошлую неделю выросло в два раза.  

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