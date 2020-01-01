На пожарах в Пермском крае за неделю погибли девять человек Всего зафиксировано 124 случая возгорания Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за прошедшую неделю произошло 124 пожара. В огне погибли девять человек, травмы получили пятеро, спасены 15 жителей региона. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Увеличение числа выездов подразделений (почти вдвое по сравнению с позапрошлой неделей) в ведомстве связывают с началом сезона «горящей травы и мусора».

Работники пожарной охраны в ходе профилактической работы напоминают жителям об основных правилах пожарной безопасности и рисках весенне-летнего пожароопасного периода.

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