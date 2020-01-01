Мария Сыропятова Предприниматели из Пермского края нарастили выручку через Wildberries на 214% И всё же существенно отстают от соседей в Свердловской области Поделиться Поделиться Твитнуть

Объём продаж через Wildberries у предпринимателей из Пермского края в первом квартале 2021 года вырос до 317,1 млн руб., что на 241% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Wildberries.

При этом общее количество продавцов в регионе выросло до 332.

По объёмам продаж на Wildberries бизнес из Пермского края существенно отстаёт от соседей из Свердловской области. Там объём продаж через крупнейшего онлайн-ритейлера в первом квартале уже достиг 1,9 млрд руб., показав рост относительно аналогичного периода прошлого года в 198%. Также есть отставание от Ивановской области (3 млрд руб., +155%) и Ростовской области (1,8 млрд руб., +180%).

В Wildberries ожидают дальнейшего роста числа поставщиков и их ассортимента благодаря запуску новой модели поставок FBS (продажи со склада поставщика) через региональные склады.

Напомним, что в 2020 году компания запустила региональный склад рядом с Пермью, а второй появился в феврале 2021 года в Березниках.

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