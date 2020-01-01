Мария Сыропятова

В Пермском крае заработал второй распределительный центр Wildberries

Он открылся в Березниках

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В феврале 2021 года в Березниках открылся новый распределительный центр Wildberries. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании. Его площадь составляет 250 кв. м. 

Это второй центр в регионе. Первый (площадью 500 кв. м) появился  в 2020 году в Перми. 

Распределительные центры  выполняют логистические функции (здесь товары распределяются по пунктам, постаматам или передаются курьерам)  и оказывают содействие предпринимателям в развитии бизнеса в сегменте e-commerce. 

В настоящий момент на территории Пермского края работают 175 пунктов выдачи заказов (ПВЗ)  Wildberries. В 2020–2021 годах новые ПВЗ  заработали в Чердыни,  сёлах Щекине и Воскресенске, деревне Слободе.

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