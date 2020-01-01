Мария Сыропятова В Пермском крае заработал второй распределительный центр Wildberries Он открылся в Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

В феврале 2021 года в Березниках открылся новый распределительный центр Wildberries. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании. Его площадь составляет 250 кв. м.

Это второй центр в регионе. Первый (площадью 500 кв. м) появился в 2020 году в Перми.

Распределительные центры выполняют логистические функции (здесь товары распределяются по пунктам, постаматам или передаются курьерам) и оказывают содействие предпринимателям в развитии бизнеса в сегменте e-commerce.





В настоящий момент на территории Пермского края работают 175 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. В 2020–2021 годах новые ПВЗ заработали в Чердыни, сёлах Щекине и Воскресенске, деревне Слободе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.