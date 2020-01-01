В Пермском крае выявлено 103 новых случая заражения COVID-19
Среди заболевших — 24 человека старше 65 лет
По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Прикамье выявлено 103 новых случая заражения COVID-19. 24 человека госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно под наблюдением врачей.
В числе новых инфицированных — 67 пациентов женского пола, 36 — мужского.
Среди заболевших — трое детей и 24 человека старше 65 лет.
Выздоровели 80 жителей региона.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 324.
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