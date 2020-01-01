За неделю от коронавируса вылечились 686 жителей Прикамья Общее число выздоровевших превысило 48 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошлую неделю из медучреждений Пермского края были выписаны 686 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.

Как сообщили в минздраве, на сегодня список вылечившихся пополнили ещё 80 жителей.

Общее число поправившихся от COVID-19 прикамцев теперь составляет 48 069.

18 апреля в Роспотребнадзоре сообщили о 105 новых случаях заражения коронавирусом в Пермском крае. Они зафиксированы в 15 территориях региона.

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