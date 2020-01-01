В Пермском крае ещё 105 человек заразились коронавирусом
В числе заболевших – девять детей
По данным Роспотребнадзора, за сутки COVID-19 заразились 105 жителей Прикамья. Среди заболевших — девять детей, 49 женщин и 56 мужчин.
При этом 17 человек — в возрасте от 15 до 29 лет, 38 жителей — от 30 до 49 лет, в возрасте от 50 до 64 лет — 16 человек, и старше 65 лет — 25 жителей Прикамья. Большая часть заразившихся (85 человек) проходят лечение амбулаторно, 20 пациентов — в больницах.
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