Елена Синица Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил создать региональный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми В него могут войти представители местного бизнеса и общественных объединений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 17 апреля, состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми. В рамках заседания заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил создать региональный оргкомитет по подготовке к юбилею города.

«Я предлагаю губернатору рассмотреть возможность создания регионального оргкомитета, который, мне кажется, сам губернатор должен возглавить. Такой опыт есть у других коллег, которые тоже большие даты отмечают. Региональный оргкомитет не замещает федеральный, но он позволит здесь координацию осуществлять», — пояснил Дмитрий Чернышенко.





Кроме этого, он добавил, что в оргкомитет также обязательно должны входить представители местного бизнеса. В частности, зампред назвал в их числе «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ», пермские заводы. Также он считает, что в оргкомитет должны войти и председатели общественных объединений.





Помимо этого, Чернышенко предложил сформировать оперативный штаб в виде автономной некоммерческой организации (АНО). Предполагается, что он необходим для ежедневного контакта, прежде всего с населением, и для координации проектов.





Также Дмитрий Чернышенко предложил создать фонд внебюджетного финансирования проекта.





«Это будет фонд, в котором жертвователи могут получать какие-то преференции со стороны региональных властей в рамках полномочий законодательства. Это достаточно гибкий инструмент, позволяющий вовлечь граждан в подготовку».





По словам Чернышенко, этот фонд позволит гражданам самостоятельно принимать решения об использовании средств.

Напомним , что в программу «Пермь-300 включено 150 объектов общей стоимостью 198,5 млрд руб.







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