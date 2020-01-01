Елена Синица Реализация объектов к 300-летию Перми оценена в 198,5 млрд руб. Всего в список входят 150 объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Общий объём инвестиций в реализацию объектов к 300-летию Перми оценён в 198,5 млрд руб. Всего в перечень объектов, которые входят в «Пермь-300», отнесли 150 объектов. Об этом 17 апреля сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми.

«Мы выходим на финишную прямую. Наша задача как федерального правительства — помочь губернатору сделать интересные задумки явью. Понятное дело, что планов громадьё. В плане должны быть чётко обозначены те проекты, которые точно будут готовы к празднованию в 2023 году. Те объекты, которые получится начать, но не получится закончить, необходимо правильно скоммуницировать, чтобы не было ощущения недостроя», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, к числу объектов «Пермь-300» относятся строительство новой сцены театра оперы и балета, здания художественной галереи, краевой музыкальной школы.

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